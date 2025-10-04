FireTV Stickが過去最安3,480円。“テレビでYouTube”の最適化がこれでは？
本日から家中のテレビのスマート化計画を実行する！
そんな気合を入れたくなる値段で出てきちゃったのだから、しょうがない！ まぁ、見てください。
Amazonセールでは常連となっているFire TV Stickなのですが、以前にも増してやる気が違う。今回のAmazonプライム感謝祭、先行セールではプライム会員限定で3,480円になっているんです。
はい、嬉しいことに過去最安でございます。
ぶっ刺すだけで古いテレビやモニターが「スマートテレビ」になる
Fire TV Stickの何がいいか？ というとテレビがいかに古くともHDMI端子にぶっさせばスマート化できるところ。
最近のテレビって軒並みアプリ対応のスマートテレビ化していますけど、ちょっと古めの機種ってアプリの挙動がもっさりだったり、それ以前のモデルになるとアプリ非対応だったりしますよね。
テレビを買い替える。
ってのもいいとは思うのですが、コストを抑えてスマート化したいならFireTV Stickぶっ刺せば解決。YouTubeはもちろん、Netflix、Primeビデオ、TVerなどさまざまなアプリが快適に使えるようになります。単にテレビの大画面で、ご飯を食べながら動画を見たい。といったニーズを満たすものとしてFire TV Stickはベスト。
また、PCモニターに挿してモニターのスマートテレビ化も便利ですよ。
PCを起動しなくてもビデオサービスを操れるようになるので素早く楽しめますし、省エネ。コンテンツにも集中できるわけで…と、FireTV Stickって値段の安さのワリに得られる体験のレベルが高すぎるんですよね！
4K対応モデルもお買い得に
4Kテレビ、モニターで楽しむなら4K対応モデルも安くなっています。
「Fire TV Stick 4K」は5,980円。
最新モデルの「Fire TV Stick 4K Select」も出たばかりなのですが、仕様はほとんどかわりません、単にテレビやモニターのスマート化を狙いたいだけなら、安い「Fire TV Stick 4K」がベストバイかと！
Source: Amazon