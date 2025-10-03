クローゼットに1着あると助かる！【ユニクロ】40・50代の相棒♡「優秀ワンピ」

1枚でコーデが完成するワンピースは、忙しい朝の頼もしい存在。シンプルなワンピースなら着こなしの幅が広がり、デイリーに活躍してくれそうです。今回は、シンプルで着回しやすいうえにおしゃれ見えが叶いそうな【ユニクロ】のワンピースをご紹介します。大人世代にも馴染みやすく、1着持っていると重宝しそうなものばかりなので、ぜひチェックしてみて。

着回し自在のこなれシャツワンピ

【ユニクロ】「オーバーサイズシャツワンピース」\3,990（税込）

きちんと感のあるシャツワンピース。オーバーサイズシルエットがラフさとこなれ感をプラスしてくれます。フロントは下までボタンが付いているので、羽織りとして着たり、ミニワンピ風にしたりとアレンジ自在。ひざ上丈なので、パンツやスカートとのレイヤードでもバランスを取りやすそうなのも魅力。きれいめパンツと合わせればお仕事シーンにも活躍してくれそうです。

小物も映えるシンプルストレートワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」\3,990（税込）

なめらかそうなスフレヤーン素材が魅力のワンピース。ストンと落ちるシルエットでリラックス感がありつつも、きれいめな印象を与えてくれそうです。シンプルなデザインで、アクセサリーや小物も引き立ちそう。カラーはダークグレー・ベージュ・ダークグリーン・ブルーの4色展開。どれも落ち着いた色合いで、これからの季節にぴったりのラインナップです。

上品ワンピにハーフジップで程よい抜け感

【ユニクロ】「ハーフジップワンピースノースリーブ」\5,990（税込）

上品な印象が漂うハーフジップワンピース。ジップがあることで、きれいめの中にほんのりカジュアルさも加わっています。サイドがやや長めの丈感と広がりのあるシルエットが特徴で、歩くたびに上品に揺れてエレガントな雰囲気に。大人っぽく美しいシルエットは、お出かけスタイルにもぴったりです。

インナーチェンジで着回しを楽しめるあったかワンピ

【ユニクロ】「ラムワンピースノースリーブ」\4,990（税込）

「やわらかくて暖かい上質ウール100％」（公式サイトより）を使用した秋冬にぴったりのワンピース。袖がないデザインなので、インナーにシャツやロンTを合わせて、雰囲気を変えられるのが魅力です。サイドスリットが入ったデザインもさりげないポイント。落ち着いた印象で大人っぽく、カジュアルにもきれいめにも着こなしやすいこちらは、大人世代のワードローブに加えたい一枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N