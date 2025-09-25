モロゾフから今年も「お月見スイーツ」登場するよ9月26日から10月6日までの期間限定。
洋菓子メーカーのモロゾフは、2025年9月26日から10月6日までの期間、「お月見スイーツ」を全国の洋生菓子販売店舗で販売します（一部店舗を除く）。
お月見限定スイーツがずらり
モロゾフから、"お月様"や"うさぎ"がモチーフのお月見限定スイーツが今年も登場します。
・お月見プリン
カスタード風味のミルクプリンに、すっきりとした味わいのオレンジのボールゼリーとミルクゼリーをデコレーション。まんまるお月様のようなぷっくりとしたオレンジゼリーとミルク、カスタードが絶妙なバランスの味わいに仕上がっています。
価格は432円。
人気のデンマーククリームチーズケーキに、お月様を見上げているようなうさぎをホワイトチョコレートパウダーでかわいく描いています。しっとりとした食感で、デンマーク産クリームチーズのコクとレモンの風味を味わえるチーズケーキです。
直径約170mm（容器を含む）。価格は1296円です。
・カスタードプリン（お月見）
人気のカスタードプリンもお月見デザインで登場します。
価格は378円。なくなり次第終了します。
※価格はすべて税込です。
