モロゾフから今年も「お月見スイーツ」登場するよ9月26日から10月6日までの期間限定。

洋菓子メーカーのモロゾフは、2025年9月26日から10月6日までの期間、「お月見スイーツ」を全国の洋生菓子販売店舗で販売します（一部店舗を除く）。

お月見限定スイーツがずらり

モロゾフから、"お月様"や"うさぎ"がモチーフのお月見限定スイーツが今年も登場します。

・お月見プリン

カスタード風味のミルクプリンに、すっきりとした味わいのオレンジのボールゼリーとミルクゼリーをデコレーション。まんまるお月様のようなぷっくりとしたオレンジゼリーとミルク、カスタードが絶妙なバランスの味わいに仕上がっています。

価格は432円。

・お月見デンマーククリームチーズケーキ

人気のデンマーククリームチーズケーキに、お月様を見上げているようなうさぎをホワイトチョコレートパウダーでかわいく描いています。しっとりとした食感で、デンマーク産クリームチーズのコクとレモンの風味を味わえるチーズケーキです。

直径約170mm（容器を含む）。価格は1296円です。

・カスタードプリン（お月見）

人気のカスタードプリンもお月見デザインで登場します。

価格は378円。なくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部