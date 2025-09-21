この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【心が落ちつく】暮らしのノイズが消えたら、心も静かになった――片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「暮らしのノイズを取り除き、心地よい生活を送る方法」について語った。



冒頭ではキッチンのザルやボウル等、「突然ですが、あなたは自分の家に何があるか全部言えますか？」と問いかけ。「ミニマリストになる必要はありません。でも、自分の家なのに何があるかわからないってちょっと不思議じゃないですか？」と現代人の“無自覚なノイズ”に警鐘を鳴らした。



片付けを10年以上サポートしてきた経験をもとに、「暮らしの中のノイズが、私たちを気づかないうちに疲れさせている」と語り、ノイズとは何かについて音楽制作の現場での経験を例に解説。「ノイズには2つある」とし、「1つは楽曲に関係のない音が入る場合。もう1つは聞き手によってノイズと感じるかどうかが変わる」という独自の視点を披露した。



具体的な片付け現場の体験談として、「毎日開けている引き出しの中身すら認識していない方もいる」と明かし、「いるものしかありません」と胸を張るクライアントの引き出しに未開封の100均グッズや未使用の鍋が山ほど出てきたことを紹介。「こんなふうに、知らず知らずのうちに暮らしのノイズになっているんです」と強調した。



また、目と耳の違いについても語り、「耳はノイズを防ぐことが難しいが、目は意識的に遮断できる。だから、毎日開けている引き出しの中身すら認識しないことが起きてしまう」と分析。さらに、「物はそれぞれ固有の振動数を持ち、見えないけれど音を発している。必要のないものはノイズになっているかもしれません」と新鮮な視点を加えた。



自分の家に何があるか「全部言える」ことは、物が少ないからではなく、「自然と全部言えるし、捨てようかなとか考えることもない。これがノイズがない状態」と語るみゆき氏。「いらないものが一つもないキッチンとは、何と気持ち良いことでしょう」と卒業生の声も紹介し、要不要で迷わない生活の快適さを伝えた。



動画の締めくくりで「大きなノイズが減っていけば、本当に大切な音だけが聞こえてくる」「片付けは諦めなければ必ず終わります。そしてそれは暮らしだけでなく人生そのものを整える」と力強く語り、「片付かない家はありません。どうか一日も早く片付けの呪縛から抜け出してノイズのないこちらの世界へ」と呼びかけて動画を終えた。