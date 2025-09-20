【ユニクロ展示会】ALL3990円とは思えない...！上質すぎる″ヘビロテ確定ニット″3選《着用レビュー》

ユニクロは2025年9月17日、2025年秋冬のニット商品の展示会を開催しました。

高品質、お手入れのしやすさ、カラーバリエーション、低価格と、あらゆる角度から徹底的にこだわり、毎日のコーデに取り入れたくなるニットがズラリと並んだ会場内。

熱い支持を集める「メリノウール」や「カシミヤ」から新アイテムが登場するなど、昨年と比べてラインアップがさらに充実しています。

上質な肌触りに記者も思わず一目惚れした、ヘビロテ間違いなしのニットを詳しく紹介します。なんと、すべて3990円で買えちゃいますよ......！

体系カバーやお手入れの楽さも...

「メリノポロセーター」は、今回から登場しているニューアイテム。小ぶりの襟とバイカラーのボタン、程よい光沢感が顔周りに華やかさを生むセーターは、一枚で着映えする主役級トップスです。

15 REDのカラーは、パキッとした明るさと赤ワインにも似た深みを感じる色味で、顔色をパッと明るく見せてくれます。

素材は極細メリノウールを100％使用し、サラサラ・すべすべの心地よい肌触りが特徴。触れた瞬間に伝わる上質ななめらかさに感動です。

すべてのボタンを留めるとフォーマルな雰囲気に、ボタンを1個外すとさり気ない肌見せでこなれた雰囲気に、ボタンを外してインナーをチラ見せするとトレンド感のあるスタイルに......。一枚持っているだけで、コーディネートの幅が広がります。

実際に着てみると、体に優しくなじむフィット性がありながら、二の腕やお腹周りはリラックス感のある作りで肉感を程よくカバーしてくれました。これは複数買いしたくなる......。

続いて紹介するのは、大人のカジュアルコーデにうってつけの「スフレヤーンショートカーディガン」。ゆったりサイズで上半身の体型カバーを叶えつつ、トレンドのショート丈でスタイルアップも叶う優れもの。

キリッと引き締まった印象に見せたいけれど、ほんのりやわらかさも欲しい......。そんな願いを叶えてくれるカラーが、38 DARK BROWNです。

4種類の糸を配合した独自の素材「スフレヤーン」は、一度触れると離れたくなくなるほど、ふんわりとやわらかな肌触り。ニット特有のチクチク感やずっしりとした重さを全く感じさせません。

記者的オススメは、ストレートシルエットのワイドパンツとの組み合わせた、きれいめカジュアルなコーディネート。ボタンを開けて着用すると、よりメリハリのある印象に。

軽やかでラフな着心地なのに、もたつきがなくむしろスッキリとした印象。秋冬ファッションの着膨れに悩む人の救世主です。

レディースだけじゃない！

最後に紹介するのは、メンズアイテムの「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」。なんと、洗濯機で気軽に洗えてお手入れがとっても楽なんです......！

圧倒的な着回し力を誇る万能カラーは、01 OFF WHITE。ほんのり黄みのあるまろやかなホワイトは、冬にぴったりです。

冬の厳しい寒さも無敵な暖かさと、さらりとした肌触りを両立した、新感覚のニット。上質なスウェットを着ているような感覚に近いです。

男女兼用のオーバーサイズで、上半身からお尻にかけて、すっぽりと体型をカバーしてくれます。たぽんと丸みを帯びた袖のシルエットが、なんとも可愛らしい......。

タイトなロングスカートやシャープなパンプスといった女性らしさのあるアイテムと合わせると、コーディネートにメリハリが生まれてオススメです。

なお、全てMサイズを試着しました。

体系カバーをしながら、心地よい肌触りに着回し力の高さまで持ち合わせたニットは、まさにお値段以上。

まもなくやってくる今年の秋冬は、ユニクロ頼りになる予感です。