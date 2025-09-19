¾®³Ø£³Ç¯¤ÇF¥«¥Ã¥×¢ª¸½ºßP¥«¥Ã¥×¤Î½÷À¡¢¶»¤¬Âç¤¤¹¤®¤ÆÌ¿¤Î´íµ¡¡ÖÂ©¤¬¶ì¤·¤¯¡Ä¡×
¡¡P¥«¥Ã¥×¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¶»¤Ëµ¤Æ»¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¡¢½¢¿²Ãæ¤ËÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¶²ÉÝ¤ò¹ðÇò¡£MEGUMI¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»Ñ&¶»¤Î¤»¤¤¤ÇÌ¿¤Î´íµ¡¡Ä¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤ëÍÍ»Ò
¡¡9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#3¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¹â¶¶¿¿Ëã¡£
¡¡#3¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥È140m¤ÎP¥«¥Ã¥×½÷»Ò¡¦À±´ÖÈþ²Â¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£À±´Ö¤µ¤ó¤Ï¾®3¤Î»þÅÀ¤ÇF¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡P¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Ï»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃåÍÑ»þ¤Ï¶»¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¾è¤»¤ë¤À¤±¡É¡£¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Î¡È´ó¤»¤Æ¾å¤²¤ë¡Éµ¡Ç½¤ò³è¤«¤»¤º¡¢¡ÈÄÙ¤·¤Ê¤¬¤é¹¤²¤ë¡É¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¾ï¤Î¶ìÏ«¤ÏÉÔ¼«Í³¤òÄÌ¤ê±Û¤·¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£À±´Ö¤µ¤ó¤Ï¿²¤ë»þ¤¤¤Ä¤â²£¸þ¤¡£»î¤·¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¹¢¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬Íè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¶Ä¸þ¤¤Ç¤Ï¿²¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¡£¶Ä¸þ¤±¤À¤Èµ¤Æ»¤¬¶»¤Ç°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢À±´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö»à¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶²ÉÝ¤ò¹ðÇò¡£MEGUMI¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡²£¸þ¤¤Ç¿²¤¿¤Þ¤Þµ¯¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÉª¤Ç¶»¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À±´Ö¤µ¤ó¡£¡Ö¿²¤ë»þ¤Ï¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£