グローバルメイクアップブランド「KATE」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンの共創アトラクション『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』が『ハロウィーン・ホラー・ナイト』も期間限定でオープン！

ゲストが自分自身を最大限に解放し、自由に表現する楽しさを体感できる、これまでにない新しい体験型コンテンツです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』

開催期間：2025年9月5日（金）〜11月3日（月）

開催時間：9:00〜パーククローズ ※開始時間は、日ごとに変更する可能性があります

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内「ステージ 18」

アトラクション形式：ウォークスルー型

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが毎年開催しているハロウィーンイベント『ハロウィーン・ホラー・ナイト』

2025年は、大量のゾンビが狂暴化しゲストに襲い掛かる『ストリート・ゾンビ』をはじめ、新登場のホラーメイズ『ファクトリー・オブ・フィアー』など、圧倒的なスケールの恐怖に“正気を奪われる”体験が届けられます。

そんな『ハロウィーン・ホラー・ナイト』にて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと共創したアトラクション「KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」がオープンしました！

ブランド誕生以来、「NO MORE RULES.」をスローガンに掲げ、既成概念にとらわれず、自分の殻を破り、自由にメイクを楽しむことを提案してきた「KATE」

そして今回KATEの新たな挑戦として、日本を代表するテーマパークであるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと初のタッグを組み、”最高に、自分を解放できる体験“を届けるアトラクションがゼロから開発されました。

ゲストが自分自身を最大限に解放し、自由に表現する楽しさを体感できる、これまでにない新しい体験型コンテンツを目指しているアトラクション。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがオフィシャル・イベント・パートナーとアトラクションを共創することは、パーク史上初の試みとなります。

「KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」内容

注意事項：※詳細は、特設サイトをご確認ください。

・アトラクションの体験には、アトラクション整理券または抽選券が必要です。なお、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アプリ」でのe整理券でのみ取得可能です。

・ 年齢制限：12歳以下かつ小学生以下の体験はできません。

・ 健康状態による利用制限があります。

鏡だらけの館で待ち受ける感情を司る4人の魔女へ、喜怒哀楽の感情をさらけ出す体験を通して、自らの秘めた感情を解放する新感覚のアトラクション『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』

アトラクションの舞台は、感情を司る4人の魔女たちが棲まう“鏡だらけの館”です。

館を訪れた人々は、感情豊かな顔が大好物な魔女たちから、喜怒哀楽4つの感情に関する“感情の試練”を課せられます。

魔女たちの指示に従って、感情あふれる表情を見せると、“感情の秘薬”が授けられ、自分に秘められた感情と、その解放の仕方が明らかに。“

感情の秘薬”で、秘めた感情を解放して、ハロウィーン・ホラー・ナイトでにぎわうパークへ向かうことができます。

共創アトラクションにかける想い KATEブランドマネジャー 岩田有弘氏 コメント

「NO MORE RULES.」をスローガンに掲げるKATEは、時代やトレンドに縛られず、個性と自信を引き出す商品や体験を提供してきました。

中でも「お客さまがブランドの世界観に没入できる体験型コンテンツ」の開発に力を入れてきました。

今回、これまでとは異なるアプローチで、より深くお客様の感情を揺さぶる場所を作りたいと考えた時、真っ先に頭に浮かんだのがUSJ様でした。

USJ様が掲げる「NO LIMIT!」というブランドスローガンは、KATEの「NO MORE RULES.」と近いものがあり、必ず共鳴できると確信し、思い切ってお声がけさせていただきました。

共創アトラクションのコンセプトは『最高に、自分を解放できる特区。』です。

ゲストのみなさまが思いっきり感情をさらけ出し、自分の感情が解放される体験をすることで、自由に表現する楽しさを感じていただきたいと思っています。

それが、自分の可能性を見つけるきっかけになれば、嬉しいです。

感情を司る4人の魔女へ、喜怒哀楽の感情をさらけ出す体験を通して、自らの秘めた感情を解放する新感覚のアトラクション。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』にて2025年11月3日まで開催されている「KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」の紹介でした☆

