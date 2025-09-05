『ボイプラ2』セミファイナリスト24人確定 22ランク上げた練習生も【順位一覧掲載】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第8話が4日に放送され、「第2回生存者発表式」が行われた。次回以降の審査に進む24人の練習生が発表された。
【番組カット】今回も1位2位争いに…ジョウアンシン＆イ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
「第2回生存者発表式」は、3回目のグローバル投票の結果と、「ポジションバトル」でのベネフィットによって決定。1位から24位の練習生が生存し、25位から38位の24人の練習生が脱落となった。
11位のキム・ジュンミン（前回27位）は16ランク、12位のチョン・イジョン（前回23位）は11ランク、13位のパク・ジュンイル（ジュニル）は（前回35位）は22ランク、17位のリー・ツーハオ（前回31位）は14ランク上昇。激動の順位発表となった。
【生存者発表式結果】※（）内は獲得点数※9位以上／第1回生存者発表式の順位
1位： イ・サンウォン（1261万7136点／1位）
2位：ジョウアンシン（987万8363点／2位）
3位： イ・リオ（793万5026点／5位）
4位：ホー・シンロン（710万6072点／9位）
5位： キム・ジュンソ（674万6629点／4位）
6位：チョン・サンヒョン（623万5782点／3位）
7位：キム・ゴンウ（601万1169点／16位）
8位：ユ・カンミン（516万3207点／7位）
9位：マサト（511万7459点／8位）
10位：チェ・リブ（6位）
11位：キム・ジュンミン（27位）
12位：チョン・イジョン（23位）
13位：パク・ジュンイル（35位）
14位：チャン・ハヌム（12位）
15位：スン・ホンユー（11位）
16位：カン・ウジン（10位）
17位：リー・ツーハオ（31位）
18位：チェン・カイウェン（21位）
19位：ジャンジアハオ（18位）
20位：ナ・ユンソ（22位）
21位：スィ・チンウィ（14位）
22位：ユメキ（17位）
23位：フー・ハンウェン（25位）
24位：パク・ドンギュ（29位）
