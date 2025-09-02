桜井日奈子、初めてのプライベート旅行で“激レアな体験”
女優の桜井日奈子（28歳）が、9月1日にテレビ朝日公式YouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」で公開された、「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。初めてのプライベートな旅行で“激レアな体験”をしたと語った。
番組に出演するたびに何度も爪痕を残す桜井日奈子が、ゲストとして登場。桜井が「本当にこんなに呼んでいただける番組ほかにないです」とお礼を言うと、オードリー・若林正恭も「ファンなんだろうね。スタッフがね」と話す。
桜井が“激レアな体験”として、今年1月にプライベートでニューヨークに旅行に行ったが、プライベートで旅行に行ったことがなかったことがまず「個人的にはちょっと激レアだった」。
さらに、全く英語が話すことも聞き取ることもできない中、清掃の人の電話に「One hour later, OK？」と話せたという。桜井が「初めて通用したんです。私の英語が。大きな一歩。（激レアな体験は）これです！」と語った。
