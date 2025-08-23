【独自】近隣病院で相次ぐ迷惑行為…観光客がトイレやコンセント無断使用、駐車場に車とめスラダン“聖地”撮影も「お見舞」主張 鎌倉
観光客の迷惑行為が深刻化する、神奈川・鎌倉市の人気アニメ「スラムダンク」の“聖地”。
観光客が殺到する人気撮影スポットの近隣の病院では、無断でトイレに侵入される被害が相次いでいた。
病院には関係者以外のトイレ使用を禁止する張り紙も…
神奈川・鎌倉市にある「スラムダンク」の“聖地”。
その踏切周辺の寺では、観光客が敷地内に侵入し、好き放題に撮影する実態が番組の取材で明らかになったばかり。
追跡取材を進めると、新たな迷惑行為が判明した。
踏切から約200メートルの場所にある病院のいたるところに貼られていたのは、「患者さん 関係者以外トイレの使用は禁止します」と、日本語・英語・中国語・ハングルで書かれた張り紙だった。
この病院では、一部の観光客が無断でトイレを使用したり、コンセントを使うなどの迷惑行為があとを絶たないという。
被害は、職員の更衣室がある建物内でも。
鎌倉リハビリステーション聖テレジア病院・石渡和広事務次長：
汚れたティッシュが下に散乱してあったりですね。非常に迷惑していますね。そんな状況だったので、ちょっと南京錠をつけて対策をしている状況ですね。
現場で取材を続けていると、不審な男性の姿が…。
病院に入っていく男性は、トイレを探していたという。
中国からの観光客：
ああ病院と書いてあるね。張り紙を見る余裕がなかった。どうしてもトイレに行きたかったから。
さらに4人組の姿も。
出てきたところを直撃すると…、
病院に侵入した男性：
少し具合が悪くて病院の中に入りたかった。
と、体調が悪く病院に来たと主張した。
しかし病院側に確認したところ、この4人組が患者ではないことが分かった。
病院の被害は、ほかにも…。
こちらの病院の駐車場は病院利用者のみの専用駐車場となっていて、「病院利用者専用駐車場」と書かれた看板がいくつもあり、右側の看板は21日に設置したばかりだという。
病院利用者専用の駐車場に、無断で車を止める観光客が多くいるという。
駐車場に止まった白い車。
中からは家族連れとみられるグループが出てきた。
病院の駐車場に車を止めた家族は、海岸の方に行っていた。
その後、家族とみられるグループは、踏切付近で写真撮影していて病院を利用しているようには見えなかった。
その後、30分ほどで駐車場へと戻ってきた。
なぜ病院の駐車場を使ったのか尋ねると、「病院の（駐車場に）入りました。お見舞いしました。今出ます」と主張していた。
地元の人が多く利用する病院の駐車場に止めていた「所沢ナンバー」の車に乗っていたのは、韓国人の男性。
観光に出かけた友人2人を車の中で待っているという。
韓国人男性：
韓国語の注意書きがないので、勘違いして駐車しただけだよ。
病院側は、「患者や関係者が駐車できなくなるので、勝手に車を止めるのは絶対にやめてほしい」と注意を呼びかけている。
（「イット!」8月22日放送より）