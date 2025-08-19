°æ¸ÍÅÄ½á¡¢Ç°´ê¤Î¡Ö¥Û¥ó¥ÀX-ADV¡×¤¬Ç¼¼Ö¡¡¶Ã¤¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þー¥Èµ¡´ï¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¡ÖÌµÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡È¥Ï¥ó¥Ðー¥°»Õ¾¢¡É¤³¤È¥¹¥Ôー¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤¬2025Ç¯8·î15Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥°»Õ¾¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ó¥ÀX-ADV¡×¤ÎÇ¼¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁáÂ®¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥°»Õ¾¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï7·î11Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Æ¡¢YouTube¤Î¥í¥±¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥ÀX-ADV¡×¤ò¹ØÆþ¡£¥áー¥«ー¾®Çä²Á³Ê¤Ï143Ëü8800±ß¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¤¤¤ï¤¯¡Ö¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¤â¤ê¤â¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È200Ëü±ß¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏYouTube¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌ¾µÁ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÂ³¤¤Î»þ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¥Ð¥¤¥¯Âå¡×¤È´Áµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç´Å¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸Ç¼¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡¢°æ¸ÍÅÄ¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥óÂå¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖX-ADV Ç¼¼Ö¸å Â®¹¶¥«¥¹¥¿¥à¡ª ºÇ¿·¥Ð¥¤¥¯¤¬¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ª ¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤Î¡ØAIO-6¡Ù¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥ÀX-ADV¡×¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤ÏAKEEYO¤Î¥¹¥Þー¥È¥é¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¡ÖAIO-6 LTE¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇAndroid Auto¤äApple CarPlay¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÌµÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ä¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Î·¹¼Ð³Ñ¤Ê¤É¥é¥¤¥Àー¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢»ö¸Î»þ¤Ë¼«Æ°¤Çµß½õÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¡ÖSOS¶ÛµÞÄÌÊóµ¡Ç½¡×¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³°ÉÕ¤±¼°¤Î¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¤¥äÀìÍÑ¶õµ¤°µ¥»¥ó¥µー¤äÁ°¸å¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£»þ¹ï¤Ï15»þÈ¾¤Çµ¤²¹¤Ï38ÅÙ¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î±êÅ·²¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î»ëÇ§À¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡£¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼×¤é¤ì¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥ì¥Ó¥åー¤·¤Ê¤¬¤éÉ÷¤òÀÚ¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥ê¥¢¥«¥á¥é¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î±Ç¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤¤¤¤¤è¡£»ëÇ§À¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£±ÇÁüåºÎï¡×¤ÈËÉÈÈÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤ËYouTube¤ÎÆ°²èÁÇºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î²è¼Á¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇÀèÃ¼¥Ð¥¤¥¯¤ÇºÇÀèÃ¼¥â¥Ë¥¿ー¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇÀèÃ¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï²¶¤Ï¤â¤¦ºÇÀèÃ¼¥é¥¤¥Àー¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºÇ¿·µ¡¼ï¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ëYoutube¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¼ûÍ×¹â¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×¡Ö¥â¥Ë¥¿ーµ¡Ç½¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ÎÆâÍÆ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
