À¼Í¥¡¦Ëºê°¦À¸¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎµÞÀÂ¤Ç°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎËºê°¦À¸¡Ê38¡Ë¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎµÞÀÂ¤ËÈ¼¤¤°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î¡¢Ëºê¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëËºê°¦À¸
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¦Ëºê°¦À¸¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀè·î¡¢Ëºê°¦À¸¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ëºê°¦À¸ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡ÖÀìÌçµ¡´Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î³èÆ°¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëºê¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊ¿ÂôÍ£Ìò¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Î±ÊÀ¥°Ë¿¥Ìò¡¢¡Ø¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡Ù¤Î²Ê¸ÍÀ¥¥¤¥¶¥ÊÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â09Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¼÷ÈþºÚ»Ò¡¦¹â³ÀºÌÍÛ¡¦¸Í¾¾ÍÚ¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2017Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È½Ð±éÄ´À°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È½Ð±éÄ´À°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ä
¡¦8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖAnimelo Summer Live 2025 ¡ÈThanXX!¡É¡×
¢¨¥¹¥Õ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼÷ÈþºÚ»Ò¡¦¹â³ÀºÌÍÛ¡¦¸Í¾¾ÍÚ¤Î3¿Í¤Ç½Ð±é
¡ã½Ð±éÄ´À°Ãæ¡ä
¡¦10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂè7²óµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡ª¡ª ¡½µþ¥¢¥Ë¤Î¥»¥«¥¤Å¸¡½¡Ù¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Î¥»¥«¥¤
