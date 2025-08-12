ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸µÆ±Î½¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¤¥¸¥ê¡É¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¥â¥Î¥Þ¥Í¢ªÆüËÜ¼°¤ª¼µ·¡Ä»×¤ï¤ºÇú¾Ð
¥Í¥È¤«¤éÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤µ¤ì¤ë
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡È¸åÇÚ¡É¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥¸¥ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤ÈºÆ²ñ¡£¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ÈÆâÌî¼ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¤ÎÀèÇÚ¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤·ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥È¤«¤éÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤È¡ÈÆüËÜ¼°¡É¤Î¿¼¡¹¤ª¼µ·¤òÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î¥Í¥È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2023Ç¯¤ËÂçÃ«¤È¥×¥ì¡¼¡£Æ±Ç¯¤Î9·î¤Ë¤ÏÂçÃ«¤«¤éÂÇ·â¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î155»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤â99»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢17ËÜÎÝÂÇ46ÂÇÅÀ¡¢21ÅðÎÝ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ç¸åÇÚ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¤¥¸¥ê¡É¡£ÂçÃ«¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë