timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥¬¥Á¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÈºÆ²ñ¡õÊì¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ä¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ç30Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ³²ò¤¯
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢30ºÐÌÜÁ°¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡×´ë²è¤ò·è¹Ô
timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢2·î17Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¿·¥á¥ó¥Ðー¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ï¡¢¤½¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤¬¤éNG°ìÀÚ¤Ê¤·¡£º£²ó¤Ï3·î¤Ë·Þ¤¨¤ë30ºÐ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡×´ë²è¤ò·è¹Ô¡£µÆÃÓ¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿30Ç¯»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊìÍÍ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ÇÈÖÁÈ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Ûー¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ä¡¢ÈëÂ¢¼Ì¿¿ËþºÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¾Ò²ð¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëµÆÃÓ¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¶½Ê³¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¡¢²¸»Õ¤¬¸ì¤ë¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÂ³¡¹²ò¶Ø¡£ÃÑ¤º¤«¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎµÆÃÓ¤Î»Ñ¤âÉ¬¸«¡£
¤Þ¤¿µÞî±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÍÄÃÕ±à»þÂå¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡¢µÆÃÓ¤¬»×¤ï¤ºÀÖÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÆÃÓ¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë°ìÅÓ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¹ðÇò¤Þ¤Ç¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£
18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ê¡Ä¡£Åö»þ¤Î¹ðÇò¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ï2·î17Æü21»þÊüÁ÷¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù
2·î17Æü¡Ê·î¡Ë21:00～21:54
MC¡§¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë
¥²¥¹¥È¡§µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/007/
timelesz OFFICIAL SITE
https://ovtp.jp/