¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¡¢¥³¥ì330±ß¤ÏÀìÌçÅ¹µã¤«¤»¤À¤ï¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ª¤â¤Á¤ã
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÂî¾å¥µ¥¤¥º¤Î¥À¥¤¥½¡¼¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âî¾å¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¡¼¥ó¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿ÀÖ¿§¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÊÌ¿§¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤¬Å¸³«Ãæ¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
3¿§¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Á´Éô¤Ç10¸ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ó¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ó¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤É¤Î¿§¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¥É¥¥É¥¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£
¿§¤´¤È¤ËÅÀ¿ô¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢°ìÈÖ¹â¤¤ÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¡£Æñ¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ä¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤äÍ§¤À¤Á¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤â¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
°Â¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºî¤ê¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¡¼¥ó¼«ÂÎ¤Îºî¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¤òËÜÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥Ð¡¼¤ò²ó¤¹»þ¤Î¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×¤Ã¤ÈÌÄ¤ë²»¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢¤¿¤À²ó¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¤â·Ú¤¹¤®¤º¡¢Äø¤è¤¤½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Â¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
³°¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â²ó¤·ÊüÂê¡ª¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤âºÇ¹â♡
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¡¼¥ó¡£¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°Â¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ºî¤ê¤ä¡¢¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â´ò¤·¤¤330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£