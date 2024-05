◆DJ社長、衝撃歌詞の真相語る

【モデルプレス=2024/05/28】Repezen Foxx(レぺゼンフォックス)のDJ社長にモデルプレスが独占インタビュー。突然の失踪や、新曲『Waiting for you in Bali island』の歌詞にある「俺はこの前4回目の結婚したぜ」「俺は来月5人目の子供生まれるぜ」などといった衝撃のフレーズが話題を呼ぶ中、真相を語った。― 新曲の歌詞にあった「結婚4回目」「子供が5人」というエピソードは事実でしょうか?

◆レペゼンDJ社長、消息不明経て復活

DJ社長:結婚4回目、5人目の子供という話はどちらも事実です。― 子供やお相手については?DJ社長:グローバルです。― 半年間の失踪騒動が結婚と関係あるのではないかと噂されていますがいかがでしょうか?DJ社長:失踪と結婚は一切無関係ですね。― 今後の活動については?DJ社長:しばらくは海外メインの活動になっていくと思います。インフルエンサーではなくアーティスト活動になると思います。Repezen Foxxは2023年12月23日にファンイベントのハイタッチ・チェキ会を実施。しかし、DJ社長は姿を見せず、12月27日に開催された単独イベントも欠席していた。その後、グループからの脱退を発表したDJ銀太へ向けたと思われる“アンサーソング”『And I’m waiting for you too』(4月18日公開)の映像内で、6月6日に活動を再開させることを発表していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】