子育てには親の犠牲が伴うと考える人もいるが、カナダに住むある女性も同じような思いを抱えていたようだ。女性は周りから「老けて見える」と言われるそうだが、子育てが影響していると主張してネット上で物議を醸している。『The Sun』『The Daily Star』などが伝えた。

カナダのオンタリオ州に暮らすケンドラ・サイクスさん(Kendra Sykes、22)は、生後6か月を迎える娘タリアちゃん(Thalia)との日々の生活についてTikTokに投稿している。ケンドラさんはタリアちゃんのほかに夫の子供である継息子がおり、日々家事や子育てに奮闘しているようだ。

生後間もない子供を持つ親であれば想像がつくだろうがケンドラさんは十分な睡眠が取れていないようで、だいぶ疲れが溜まっているようにも見えた。そんなケンドラさんの投稿には、容姿について「老けている」といったコメントが寄せられるという。

確かにTikTokのほか、Instagramに投稿された昔のケンドラさんは若々しくとても魅力的に見える。今のケンドラさんは22歳という年齢のわりに、目の下のクマがより“老け顔”に見せていた。寄せられたコメントの中には「老けて見えるしニキビもある。あなたはきっと薬物中毒なんじゃないの」といった心無いコメントもあったようだ。

そんな声に対して、ケンドラさんは動画の中で「そんなんじゃないわ。私には娘がいるけど、彼女に青春を奪われちゃったのよ」と返している。また動画のタイトルには「小さな女の子は母親の美しさを奪うって昔話で言ってた」とあり、投稿にはこのような声が寄せられた。

「まるで避妊広告みたいな言葉だね。」

「あなたの娘のせいじゃないわ。あなた自身が自分を変えてしまったのよ。」

「私の母も同じようなことを私に言っていたわ。それで私は罪悪感を抱えて育ってきたのよ。あなたは娘にその言葉を言わないようにしてね。」

コメントのほとんどが「娘のせいではなく自分自身の問題だ」といった声ばかりだったが、実はケンドラさんも自分が老けて見えるのは子育てによるものとは思っておらず、ジョークのつもりで言ったようだ。それを裏付けるように彼女は動画の中に「私の世界は今、この子を中心に回っているの」と書き込んでおり、タリアちゃんへの溺愛ぶりがうかがえる。

現在もTikTokにタリアちゃんと一緒の動画を投稿し続けるケンドラさんだが、最近では「赤ちゃん可愛い」「あなたもとても素敵」といった肯定的なコメントが多く見受けられるようだ。

画像は『Kendra Sykes 2022年3月21日付TikTok「Someone literally copy & pasted me」「Peanuts jam」』『Kendra Sykes 2018年1月8日付Instagram「Actually decided to do my makeup today.」、2022年1月3日付Instagram「God was a girl」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)