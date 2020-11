カナダのレストランで今年3月に食い逃げ事件が発生した。犯人の女はレストランの天井裏に逃げ、通気口まで這って脱出しようと試みたが、思わぬ展開を迎えて御用になったという。10月下旬にその時の映像がSNSに投稿されると、『Daily Star』『The State』などのメディアが詳細を伝えている。カナダのブリティッシュコロンビア州バーナビーにあるレストランで今年3月、1人の女が食事後に逃走した。女は通常通り注文し食事を食べ終え、店員が会計のために女のテーブルに向かうと走って逃げ出したという。女は綿密な計画を立てていたようでトイレから天井に登り、天井を這って通気口から外に逃げようと試みた。すぐにレストランのマネージャーが警察に通報し、警察官らがレストランに到着すると女性用トイレから天井に登り犯人を探し始めた。するとキッチンの天井から不審な物音が聞こえたため、数人の警察官がその場に向かって対応を協議していると突然、天井から女が落ちてきたのだ。この決定的瞬間をカメラが捉えており、女は警察官の目の前に落下していることが分かる。女はもちろん現行犯逮捕されたが、通気口の出口まであと一歩のところだったという。現場にいた警察官は当時のことについて、「どうやって女を探し出すかについて話し合っていた時に、突然天井が崩れて女が落ちてきました。犯人自らが出てきてくれたので、すぐに今回の件を解決することができました」と明かしている。映像を見ると女は天井から派手に落ちているが、その場にいた警察官を含めケガをした人はいなかった。また女は逮捕されたものの、レストラン側は女の生活苦を知って刑事告発はしなかったという。王立カナダ騎馬警察のマイケル・カランさん(Michael Kalanj)は「レストラン側が今回の件を告発しなかったので、女としっかり話し合うことで終わりました。女は一歩間違えれば大ケガをしていた可能性もあります。こういった方法は安全ではないということが今回の件で多くの人に伝わったと思います」と話している。王立カナダ騎馬警察が10月29日、ツイッターにこの時の映像を公開しているが「警察官やフライヤーの上に落ちなかったなんて彼女はラッキーね」「まるでアニメのようだ」「お金を払いたくないほど高い食事だったのかしら」といったコメントが寄せられた。画像は『Daily Star 2020年11月2日付「‘Dine and Dash’ woman flees through restaurant’s air vent - but crashes through ceiling」(Image: Twitter)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)