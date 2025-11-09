女友達からの人望は厚いのに男関係はダメダメな女性の特徴９パターン
友達からの人望は厚いのに、恋愛はからっきしという女性もいると思います。あなたも女友達に、「そこだけ直せば恋愛も上手くいくのに！」と歯がゆい思いをさせているかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんと一緒に、「女友達からの人望は厚いのに、男関係はダメダメな女性の特徴」を考えてみました。
【１】見た目や性格などが完ぺきすぎて男性に引かれてしまう女性
「彼氏がいて当たり前と思われてるんじゃない？」（２０代女性）というように、完ぺきすぎて男性が引いてしまうのではないかと思うようです。恋人がいないことやドジな一面を合コンなどでアピールすれば、男性も親近感を抱くかもしれません。
【２】仕事ができすぎて、ほかのことがおろそかになっている女性
「女であることを面倒くさがったらおしまいです！」（３０代女性）というように、仕事以外のことに無頓着な点が恋愛を遠ざける理由だと思われるようです。ときには「女子会」などに参加して、友達がいかに努力しているか聞けば、女磨きに力が入るかもしれません。
【３】すぐに「絶対、運命の人だと思う！」などという思いこみの激しい女性
「前もそう言ってたけど、結局泣かされたじゃん」（３０代女性）というように、思いこみが激しすぎて失敗すると思われるようです。運命を感じたときこそ友達の客観的な意見に耳を傾けて、本当にそうなのか確かめる慎重さが必要となるでしょう。
【４】まるでお母さんのように面倒見がいい女性
「なんでもやるから、彼がダメ男になるんだよ」（２０代女性）というように、過保護すぎて付き合う男性がダメになっていくと思われるようです。甘えてくる彼を突き放すなど、ときには厳しい態度を取ることも必要かもしれません。
【５】普通の男性よりよっぽど頼りになる女性
「女から見るとありがたいけど、男性は引いちゃうかもね」（２０代女性）というように、頼りがいがあり過ぎるので、男性が敬遠すると思われるようです。男性に悩みを相談するなど、ときには弱みを見せると、普段とのギャップに惹かれる男性も現れるでしょう。
【６】女芸人のように、その場を盛り上げるのが得意な女性
「ひきたて役のまま終わってもいいの？」（２０代女性）というように、合コンなどで自分を犠牲にしすぎるところが不びんに見えるようです。周りを盛り上げつつ、気になる男性にはちゃっかりメルアドを渡すなどのしたたかさも必要かもしれません。
【７】人からお願いされると断ることができない女性
「『タイプじゃない』って言ってたのに何で付き合ったの？」（２０代女性）というように、告白されると嫌でも断れないのではと感じているようです。友達と一緒にいるときから、自分の意見を言うクセをつければ、男性にも本心を伝えられるようになるでしょう。
【８】少し男性にやさしくされただけで勘違いをしてしまう女性
「すぐに心を許しすぎ…。だからダマされちゃうんだよ」（２０代女性）というように、やさしい男性にすぐなびいてしまう様子を心配する女性もいます。付き合う前に男性の知人に評判を聞いてみるなど、慎重さを身につけたほうがいいのかもしれません。
【９】性格に裏表がなく、サバサバしている女性
「男っぽいし、色気がなく見えるのかもね」（２０代女性）とうように、サバサバした感じが男性を遠ざけていると思われているようです。「料理が上手い」「甘えるのが好き」など、女性らしい一面を見せれば、男性の反応は変わるかもしれません。
ほかにも「女友達として最高なのに、男関係はダメダメな女性にはこんな特徴があるよ」という話があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
