明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、5月30日にホームでJ3鹿児島ユナイテッドFCと対戦、若き守護神が躍動しました。 順位決定戦となるプレーオフラウンドの第1戦。WESTｰAグループで2位となったアルビは、WESTｰB・2位のJ3鹿児島を迎え撃ちました。 アルビは前半27分、フリーキックのチャンスをつかむと、最後は笠井！これは惜しくもゴールとはならず・・・前半をス