（台北中央社）アジア最大規模のICT（情報通信技術）産業見本市「コンピューテックス」（台北国際電脳展、COMPUTEX）が6月2日から5日まで、台北市の台北南港展覧館や台北世界貿易センターなどを会場に行われる。今年は33の国と地域から約1500社が出展予定。ブース数は6000に上り、過去最大規模となる。主催する台湾貿易センター（中華民国対外貿易発展協会、TAITRA）の黄志芳董事長（会長）は26日の記者会見で、事前に来場登録をし