◇米男子ゴルフツアーチャールズ・シュワブ・チャレンジ第3日（2026年5月30日テキサス州コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）第3ラウンドが行われ、1打差の2位から出た松山英樹（34＝LEXUS）が1バーディー、1ボギーの70で回り、通算9アンダーで首位と3打差の5位に後退した。25位から出た中島啓太（25＝フリー）は71で回り4アンダーの27位となった。金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は73で回り1オーバーで65位で変わ