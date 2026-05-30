（新北中央社）アジア地域における消防の発展を目指すアジア消防長協会の総会が27日から29日まで、名古屋市で開催された。台湾からは内政部消防署（消防庁）や北部・新北市政府消防局などが参加し、各国・地域の消防機関トップらと大規模災害への対応、広域連携の経験を共有するなどして、国際協力や防災力の強化を図った。総会は2年に1度開催される。新北市消防局は、今年は「アジアの連携、消防のシナジー（相乗効果）を目指して