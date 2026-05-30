八代市の新庁舎建設を巡る汚職事件で、賄賂をマネーロンダリングして隠そうとした疑いで逮捕された6人のうち1人が、ジャーナリストを名乗り捜査状況などについて情報収集しようとしていた可能性があることがわかりました。 捜査関係者などによりますと、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕・送検された伊藤卓也（いとう・たくや）容疑者（51）は「櫻井要（さくらい・かなめ）」というジャーナリストを名乗り、今年