２７日、渝万高速鉄道・石沱長江大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月29日】中国重慶市の中心部と北東部・万州区を結ぶ渝万高速鉄道で27日、重要プロジェクトである石沱長江大橋が閉合した。これにより全線149橋の閉合が完了し、予定通りの開通に向けた節目を迎えた。石沱長江大橋は長江に架かる道路・鉄道併用橋で、全長1416.9メートル。主塔の高さは253メートルで、2本の塔柱を一体化し