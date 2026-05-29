マルセイユが元イングランド代表メイソン・グリーンウッドの今夏売却を余儀なくされる見込みだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。 2001年10月生まれのグリーンウッドは現在24歳。7歳からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織に加入すると、17歳の若さでトップチームデビューを果たした。翌年にはイングランド代表入りを果たすなど、“逸材”として期待されたものの、2022年に恋人への暴行容疑で活動停止に。2023年