アーセナルに所属するドイツ代表FWカイ・ハヴァーツがチャンピオンズリーグ（CL）決勝への意気込みを語った。28日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。クラブ史上初のビッグイヤー獲得を目指し、アーセナルが“決戦の地”ブダペストに乗り込む。今大会はリーグフェーズを唯一の8戦全勝で終え、首位でノックアウトフェーズへストレートイン。レヴァークーゼンとのラウンド16、スポルティングとの準々決勝、ア