女性アイドルグループ「FRUITSZIPPER」が29日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00）に出演。股関節を痛めているメンバーの月足天音（26）もパフォーマンスを行った。グループは最新曲「ぱわーオブらぶ」を披露。放送前にはグループの公式Xを通じ、月足について「本日のTV歌唱に関しましては、パフォーマンスを制限した形で出演させていただきます」と報告していたが、椅子などに座ることなく、ダンス