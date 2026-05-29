北海道様似町で2026年5月29日、住宅内から砲弾のようなものが見つかり、警察が付近の住民に一時、避難を呼びかけました。様似町大通1丁目の住宅で、29日午後1時40分ごろ「遺品整理をしていたところ砲弾らしきものが出てきた」と駐在所に通報がありました。警察は住宅から半径50メートル範囲の住民に避難を呼びかけ、立ち入りを規制していましたが、通報から約5時間後に自衛隊が砲弾のようなものを回収して、規制が解除されま