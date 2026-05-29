犬のジアルジア症とは 「ジアルジア」とは、主に小腸に寄生する寄生虫（原虫）です。ジアルジア症とは、ジアルジアの感染によって引き起こされる病気で、主な症状は消化器症状です。 多頭飼育場の環境がジアルジアにいったん汚染されると排除することが難しくなります。犬のジアルジアは、人に感染する可能性があるため、愛犬がジアルジア症になってしまった時は、糞便の処理は手袋を装着して速やかに行うようにしましょ