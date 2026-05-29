（台北中央社）石崇良（せきすうりょう）衛生福利部長（保健相）は28日、電子たばこの「所持」を新たに禁止する方針を明らかにした。法改正後、所持が発覚した場合、没収に加え、2000〜1万台湾元（約1万〜5万円）の過料が科されるようになる。鎮静剤などとして使われる「エトミデート」の乱用が社会問題化している。電子たばこで吸引すると手足がけいれんし、ふらつきながら歩く姿から「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。最近ではエト