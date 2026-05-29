不透明な状況が続く中東情勢による、ナフサショックが拡大しています。私たちの生活にも影響が及ぶ中、白黒パッケージが店頭に登場しました。カラフルなお菓子が並ぶ売り場で、ひときわ目を引くのは白黒パッケージのポテトチップス。29日午後5時半ごろ、北海道・札幌市内のコンビニエンスストアで白黒パッケージのポテトチップスが全国で初めて店頭に並びました。身近なものにも忍び寄る中東情勢の影響。アメリカ政府関係者は28日