（台北中央社）歌手で俳優の木村拓哉が11月13、14両日、台北公演を開催する。ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」の一環で、ソロでの海外ライブは初となる。木村は主催者を通じ「海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」とコメントを寄せた。11月13日は木村の54歳の誕生日に当たる。台湾のファンと誕生日を過ごすことになる。今回のライブツアーは兵庫、福岡、千葉の日本国内3都市と、