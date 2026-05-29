ファームの阪神戦巨人は29日、Gタウン球場で阪神との2軍戦を行った。4回に巨人の岡田悠希外野手の打球判定をめぐり、石井琢朗2軍監督が審判に猛抗議。試合は約6分間の中断。石井監督は遅延行為として退場処分となる異例の事態となった。1-1で迎えた4回2死だった。岡田が右翼ポール付近へ大きな一打を放った。一塁塁審は本塁打と判定。巨人ベンチも大盛り上がりとなった。しかし、阪神の平田勝男2軍監督がベンチから飛び出し