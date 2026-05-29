1億ドル以上の契約が予想されたが2年3400万ドルで移籍ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）時点で、20本塁打と41打点のリーグ2冠でトップに立っている。昨オフのFA市場では意外な低評価を受け、2年3400万ドル（約54億円）という格安の契約での移籍となったが、開幕から猛打を発揮。シーズン序盤にして、球団は“投資分”を回収できたようだ。NPBで史上最年少3冠王と圧倒的な打棒を発揮し、昨オフのFA市場で