6月13日に観音寺市にオープンする観光ブルーベリー農園 6月13日、約50品種のブルーベリー狩りを時間無制限で楽しめる観光農園「カムカムブルーベリーかんおんじ」が、観音寺市大野原町中姫にオープンします。園内では、約50品種・700本のブルーベリーを栽培していて、時期によってさまざまな味を楽しめます。足元に防草シートを敷いて、高齢者やベビӦ