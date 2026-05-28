とちぎテレビ 気象庁と国土交通省は、気象災害から命を守るための、避難の判断をよりわかりやすくしようと、２９日から大雨などに関する新たな防災気象情報の運用を始めます。 ２９日から正式に始まる新防災気象情報。 河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４種類の災害に５段階の警戒レベルを設定します。 ５段階の警戒レベルは、これまで使われてきた注意報、警報、特別警報に加えて、警戒レベル４相当に危険警報が