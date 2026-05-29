29日朝、大仙市四ツ屋の市道でクマが目撃されました。付近には小学校があり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと29日午前7時35分ごろ、大仙市四ツ屋字中古道の市道にクマ1頭がいるのを、歩いていた男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。最も近い民家までは20メートルほどで、近くには四ツ屋小学校があるほか国道105号が通っています。警察が注意を呼びかけています。県内には