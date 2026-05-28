【モデルプレス＝2026/05/28】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、6月4日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子◆なにわ男子、新アルバムリード曲＆代表曲の2曲を歌唱11月にCDデビュー5周年を迎える7人組アイドルグループ・なにわ男子が登場。デビューシングル「初心LOVE（うぶ