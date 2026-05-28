【モデルプレス＝2026/05/28】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のKEIKO（清水恵子 ）が5月27日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。 涙する場面とその理由に反響が集まっている。【写真】ME:I・KEIKOは「世界一えらい！まけるな！」励ましたメンバー◆ME:I・KEIKO、「ニノなのに」3日間1000円生活で突然の涙の理由本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や