GTVニュース ２８日午前、みなかみ町と桐生市で、アパートの一室を全焼するなど火事が相次ぎました。 火事があったのは、みなかみ町政所の３階建てのアパートです。警察によりますと、２８日午前０時半ごろ「火と煙が出ている」と目撃者から１１９番通報がありました。火は約２時間半後に消し止められましたが、３階の一室が全焼。この火事で、火元の部屋に住む男性（５６）が意識不明の重体です。別の