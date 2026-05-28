【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。「自作のダイエット茶飯」を公開し、注目を集めている。【写真】46歳人気吉本芸人「ボリューム満点」自作のダイエット茶飯◆長田庄平「自作のダイエット茶飯」を披露長田は「自作のダイエット茶飯」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。玉ねぎやブロッコリーなどの具材がたっぷりの濃厚そうな煮込み