チョコプラ長田庄平、“自作のダイエット茶飯”披露「絶対美味しいやつ」「ボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。「自作のダイエット茶飯」を公開し、注目を集めている。
【写真】46歳人気吉本芸人「ボリューム満点」自作のダイエット茶飯
長田は「自作のダイエット茶飯」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。玉ねぎやブロッコリーなどの具材がたっぷりの濃厚そうな煮込み料理に、茶飯とゆで卵を添えたボリューム満点でバランスの良い1皿を公開している。
この投稿には「絶対美味しいやつ」「ダイエット飯に見えない（笑）」「ボリューム満点」「料理上手」「お腹空いた」「茶飯気になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳人気吉本芸人「ボリューム満点」自作のダイエット茶飯
◆長田庄平「自作のダイエット茶飯」を披露
長田は「自作のダイエット茶飯」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。玉ねぎやブロッコリーなどの具材がたっぷりの濃厚そうな煮込み料理に、茶飯とゆで卵を添えたボリューム満点でバランスの良い1皿を公開している。
◆長田庄平の投稿に反響
この投稿には「絶対美味しいやつ」「ダイエット飯に見えない（笑）」「ボリューム満点」「料理上手」「お腹空いた」「茶飯気になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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