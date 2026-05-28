県内では去年まで4年連続で大雨による大きな被害が発生しています。梅雨の時季を前に秋田市では土砂災害や浸水被害を想定した訓練が行われ、参加した人たちがいざというときの対応を確認しました。山粼愛子記者「県内で大雨による被害が相次いでいることを受けて、これから初めて県内の警察署の警察官による訓練が行われます」秋田市の旧秋田空港跡地です。災害が起きた時、いち早く現場に駆け付けることが多い警察官。訓練