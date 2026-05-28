気象庁＝東京都港区台風6号は28日、フィリピンの東を北寄りに進んだ。6月1日から2日ごろにかけて沖縄と奄美に接近する見込み。気象庁は、沖縄、奄美では海上が大しけになるとして警戒を呼びかけた。進路によっては警報級の大雨や高潮となる可能性がある。気象庁によると、台風6号は28日午後3時現在、フィリピンの東をゆっくりとした速さで北西に進んだ。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルで、最大