（高雄中央社）南部・高雄市長選（11月28日投開票）の民進党公認候補、頼瑞隆（らいずいりゅう）立法委員（国会議員）が25日から26日にかけて訪日した。超党派議員連盟、日華議員懇談会（日華懇）の古屋圭司会長（自民党衆院議員）や木村敬熊本県知事らと面会した。訪日には民進党の立法委員3人も同行した。25日には東京で古屋氏や自民党の萩生田光一幹事長代行、同党台湾政策検討プロジェクトチームの鈴木馨祐座長、高雄市と友好