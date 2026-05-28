きょう（28日）午前、東京・板橋区の解体工事現場で不発弾がおよそ40発見つかりました。きょう（28日）午前10時50分ごろ、板橋区弥生町の工事現場から「不発弾が出た」と110番通報がありました。警視庁などが確認したところ、不発弾およそ40発が見つかったということです。警視庁によりますと、爆発のおそれはなく、地域住民などに対し避難は呼びかけていないということです。現場は東武東上線・中板橋駅から南西におよそ300メート