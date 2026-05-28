27日夜、由利本荘市西目町の国道7号で軽乗用車がクマと衝突しました。運転の男性にけがはありませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと27日午後7時40分ごろ、由利本荘市西目町出戸字小猿田の国道7号を、にかほ市方向から由利本荘市方向に走っていた軽乗用車が、道路右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた由利本荘市の50代の男性にけがはありませんでした。最も近い建物までは約250メートルの場