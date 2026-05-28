モデルのkoki，さん（23）が2026年5月20日、自身のインスタグラムを更新。キャミソールをあわせたコーデを披露した。koki，さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのcocomiさんであることが知られている。「Olive green」Koki，さんは、「Olive green」といい、オリーブグリーン色のキャミソールとパンツを合わせたコーデの横顔ショットや、頬杖をつく姿など3枚の写真を投稿した。インスタ