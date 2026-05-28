早田の準決勝敗退に中国メディアも反応した(C)Getty Images埼玉県・所沢市民体育館で開催中の「アジア卓球選手権・世界卓球アジア予選 日本代表選考会」は5月27日、男女の決勝トーナメントが行われた。女子準決勝では、早田ひな（日本生命）と赤江夏星（日本生命）が対戦。3-0で赤江が早田を下し決勝進出を果たした。【動画】日本人対決を制したのは大藤沙月！橋本帆乃香を下したラゴス大会決勝のハイライトを見る第1ゲームで